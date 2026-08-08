Терміново про нічний обстріл! Під Києвом троє загиблих, пожежі у столиці!

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Троє людей, зокрема маленька дитина 2022 року народження, загинули на Київщині. Ще троє — поранені внаслідок нічної ракетної атаки росіян. У селищі Пухівка, що під Києвом, російська ракета знищила цілий приватний будинок. Також на Київщині горіло складське приміщення промислового підприємства. Четверо постраждалих після нічної атаки росіян і у столиці. Окупанти вкотре атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки РФ виникли пожежі у 2 районах: Голосіївському та Оболонському. У Голосіївському районі горіли гаражі на загальній площі понад 1 000 кв. м. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Пожежі локалізували, тривають роботи з ліквідації. В Оболонському районі сталося займання на території підприємства. Пожежу ліквідували. Деталі — в ТСН.