Терміново зі США! Зустріч Зеленського і Трампа: чого вимагає президент США? Скандал в ООН

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Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент України вже провів низку стратегічних зустрічей: із американськими сенаторами щодо посилення санкцій і дефіцитних ракет до Patriot, а також із президентом Франції Емманюелем Макроном щодо систем SAMP/T та їхнього спільного виробництва. Головна інтрига дня – переговори Зеленського з Дональдом Трампом, які до останнього тримали в таємниці. Чому для Білого дому стала критичною тема українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які заяви зробив Трамп у соцмережах та через що американські журналісти влаштували демарш у будівлі ООН – дивіться наживо у спеціальному репортажі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.