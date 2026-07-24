Терміново зробіть це зараз! Як захистити житло та документи до наступних обстрілів?

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119 мільярдів гривень — таку загальну суму компенсацій станом на середину липня уже отримали українці за державною програмою Є-відновлення. Мова — про 231-ну з половиною тисяч родин — це і допомога на ремонти, і сертифікати на покупку нового житла замість повністю знищеного. Утім, постраждалі нерідко стикаються із проблемою, що податися на програму — швидко не можуть. Бо їхні документи згоріли під час прильотів. Або ж інформація про оселю і досі не внесена у відповідні державні реєстри. Що робити у таких випадках? І які документи потрібно збирати вже, не чекаючи наступних обстрілів — кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.