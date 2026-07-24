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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
26

Терміново зробіть це зараз! Як захистити житло та документи до наступних обстрілів?

Терміново зробіть це зараз! Як захистити житло та документи до наступних обстрілів?

Терміново зробіть це зараз! Як захистити житло та документи до наступних обстрілів?

119 мільярдів гривень — таку загальну суму компенсацій станом на середину липня уже отримали українці за державною програмою Є-відновлення. Мова — про 231-ну з половиною тисяч родин — це і допомога на ремонти, і сертифікати на покупку нового житла замість повністю знищеного. Утім, постраждалі нерідко стикаються із проблемою, що податися на програму — швидко не можуть. Бо їхні документи згоріли під час прильотів. Або ж інформація про оселю і досі не внесена у відповідні державні реєстри. Що робити у таких випадках? І які документи потрібно збирати вже, не чекаючи наступних обстрілів — кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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