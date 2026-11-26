Терміновий саміт ЄС – Україна в центрі обговорення! Такого виступу від Мерца не очікували

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Лідери ЄС на позачерговому саміті обговорюють новий кредит для України. Єврокомісія пропонує виділити їй додаткові 45 мільярдів євро наступного року, щоб покрити потреби в зброї та бюджетних коштах. Деякі держави-члени не хочуть брати участь. Але переконати їх намагається найбільша економіка ЄС – Німеччина. Канцлер Мерц пов’язав фінансування України з багаторічним бюджетом ЄС. Він дав зрозуміти, що не підтримає його, якщо у фінансуванні Києва не візьмуть участі всі держави-члени. Про складні дискусії розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко для ТСН.