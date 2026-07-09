Терор Херсона: атаки на авто, медиків та критичну інфраструктуру | Ярослав Шанько

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Херсон знову під масованим ударом російських безпілотників. Вранці дрон-камікадзе атакував цивільне авто — двоє людей загинули. Окупанти також цинічно обстріляли бригаду медиків, які приїхали на допомогу пораненим. Частина міста знеструмлена. Про безпекову ситуацію, роботу транспорту під вогнем та підготовку до надскладного опалювального сезону розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.