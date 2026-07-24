Тіла просто лежать на вулиці! ТСН побували на місці удару по Київщині

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Трагедія на Київщині. Дві російські балістичні ракети вдарили по спорткомплексу неподалік столиці, де тривала виставка дронів та іншої військової техніки. Про те, що це був саме приватний майданчик, а не військовий полігон - повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Десять загиблих і сто поранених - такі дані наводить генеральний прокурор Руслан Кравченко. Внаслідок російської атаки пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби, повідомили в КОВА. За страшною іронією долі, виставка систем БПЛА називалася "Критично захищено". Слідство має встановити, хто узгоджував формат і місце проведення заходу, і чи були оцінені всі ризики в умовах війни. На місці трагедії побував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.