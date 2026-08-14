Тільки гляньте на ці смердючі так звані укриття! Шок-перевірка від ТСН

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Ворог дедалі частіше атакує мирні міста, а час на пошук безпечного місця скоротився до лічених хвилин. Поки столичне метро встановлює рекорди за кількістю людей та впроваджує нове зонування на станціях для комфорту пасажирів, ситуація з іншими укриттями залишається критичною. Команда ТСН разом із представниками Офісу омбудсмена та ДСНС пройшлася сховищами Києва, щоб з'ясувати: чому більшість офіційних укриттів на мапі існують лише "на папері", де знайти справді надійний захист від балістики та чому в деяких районах столиці досі катастрофічно бракує місць для порятунку людей.