ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
15

Тільки гляньте на ці смердючі так звані укриття! Шок-перевірка від ТСН

Тільки гляньте на ці смердючі так звані укриття! Шок-перевірка від ТСН

Тільки гляньте на ці смердючі так звані укриття! Шок-перевірка від ТСН

Ворог дедалі частіше атакує мирні міста, а час на пошук безпечного місця скоротився до лічених хвилин. Поки столичне метро встановлює рекорди за кількістю людей та впроваджує нове зонування на станціях для комфорту пасажирів, ситуація з іншими укриттями залишається критичною. Команда ТСН разом із представниками Офісу омбудсмена та ДСНС пройшлася сховищами Києва, щоб з'ясувати: чому більшість офіційних укриттів на мапі існують лише "на папері", де знайти справді надійний захист від балістики та чому в деяких районах столиці досі катастрофічно бракує місць для порятунку людей.  

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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