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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
70

Тільки подивіться, на що перетворилася Костянтинівка! Репортаж ТСН

Тільки подивіться, на що перетворилася Костянтинівка! Репортаж ТСН

Тільки подивіться, на що перетворилася Костянтинівка! Репортаж ТСН

Костянтинівка, про "взяття" якої звітував раніше Кремль, продовжує стояти завдяки надлюдським зусиллям українських воїнів. Кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний побував на командному пункті підрозділу "Скеля", де бої тривають за кожен поверх і кожен під'їзд. Ви побачите унікальні кадри повітряних дуелей безпілотників, почуєте допит полоненого окупанта просто з поля бою та дізнаєтеся, як живуть і воюють герої, поки ворог у безсилій люті закидає тилові міста КАБами. Це історія про стійкість, яка сильніша за страх.

Дата публікації
Кількість переглядів
70

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