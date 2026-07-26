Тільки подивіться, на що перетворилася Костянтинівка! Репортаж ТСН

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Костянтинівка, про "взяття" якої звітував раніше Кремль, продовжує стояти завдяки надлюдським зусиллям українських воїнів. Кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний побував на командному пункті підрозділу "Скеля", де бої тривають за кожен поверх і кожен під'їзд. Ви побачите унікальні кадри повітряних дуелей безпілотників, почуєте допит полоненого окупанта просто з поля бою та дізнаєтеся, як живуть і воюють герої, поки ворог у безсилій люті закидає тилові міста КАБами. Це історія про стійкість, яка сильніша за страх.