Тіло шукали цілий рік! Прощання з американським героєм у центрі Києва: сльози мами і побратимів

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У центрі Києва на Майдані Незалежності під звуки двох державних гімнів – України та США – попрощалися із 26-річним американським добровольцем, першим лейтенантом і рейнджером армії США Гейденом Фішером Міллером. Кадровий офіцер міг будувати успішну кар’єру в Америці, але 2023 року обрав боротьбу за свободу та вступив до Інтернаціонального легіону, щоб ділитися досвідом і стояти на правильному боці історії. Гейден мріяв після перемоги залишитися в Україні та відбудовувати зруйновані міста. Воїн загинув у важких боях на Харківщині, проте повернути його тіло та ідентифікувати вдалося лише через рік. Попрощатися з героєм приїхали побратими та мама Лора, яка забере прах сина на батьківщину. Усі деталі щемливого прощання – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Неллі Ковальської.