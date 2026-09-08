Тіна Кароль записала відеозвернення щодо свого концерту в Палаці спорту

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У Мережі з’явилася інформація про можливе скасування подій у Палаці спорту, зокрема концерту Тіни Кароль. Співачка прокоментувала ситуацію. «Про Палац скажу пізніше, давайте чекаємо. Новини з дня на день якісь. Всі хвилюємось. Якби ви знали, яка величезна команда людей працює над цим шоу. Всі чекаємо, не знаю, з дня на день якоїсь позитивної новини», – розповіла Тіна Кароль у відеозверненні.