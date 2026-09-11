Тюремне розмиття: фільм звільненого полону Дмитра Хилюка про росіян у полоні в Україні

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Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк пережив російський полон, повернувся додому і перетворив власний болісний досвід на потужну зброю правди. У відвертій розмові журналіст розповідає про свій новий документальний фільм "Тюремне розмиття", що показує контраст між утриманням російських військовополонених в Україні та нелюдськими умовами, в яких РФ тримає українських цивільних і військових. Як система намагається стерти людську ідентичність, як триває особисте відновлення після неволі та чому стрічка "Тюремне розмиття" є прямим звинуваченням кремлівському режиму й закликом до міжнародної спільноти – дивіться!