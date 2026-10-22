Торги за спиною України: чому після зустрічі Віткоффа з Путіним полетіла балістика?

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Дев’ятий візит до Росії та скандальні компліменти диктатору: спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф провів тригодинні переговори з Володимиром Путіним у резиденції під Санкт-Петербургом. Посланець США назвав очільника Кремля "гуманістом" за звільнення американського ув’язненого та передав напрацювання щодо мирної угоди, які перед цим узгоджував в Осло разом із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. У Кремлі вже заговорили про відновлення тристоронніх переговорів у листопаді, але водночас відкидають європейські пропозиції й продовжують висувати ультиматуми Україні. Як на такі заяви відреагували в Києві, чому одразу після дипломатичного раунду по столиці вдарила балістика та до чого насправді схиляють Україну – дивіться в репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко" для ТСН.