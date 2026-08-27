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ТСН у соціальних мережах

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Трагедія на шахті! Удар по Епіцентру в Харкові! Погода погіршується! | ТСН 18:00 27 серпня

Трагедія на шахті! Удар по Епіцентру в Харкові! Погода погіршується! | ТСН 18:00 27 серпня

Трагедія на шахті! Удар по Епіцентру в Харкові! Погода погіршується! | ТСН 18:00 27 серпня

Новини України та світу станом на 18.00 четверга, 27 серпня 2026 року, в огляді ТСН.

- Росіяни знов били балістикою по Києву. В ГУР повідомляють, що вперше ворог застосував по місту оновлені Іскандери. В чому їх особливість?

- 1 загиблий і щонайменше 5 постраждалих у Харкові. росіяни вдарили дроном по Епіцентру.

- 48 поранених унаслідок атаки по торговельному центру в Кривому Розі досі перебувають у лікарнях. В якому стані постраждалі?

- Повернутися до питання заморожених російських активів - одразу кілька європейських країн закликають Єврокомісію відновити зусилля у цьому напрямку.

- Через атаки на Wildberries акції російського держбанку ВТБ впали до історичного мінімуму.

- У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною.

- Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви застеріг Росію від нападу на НАТО та закликав скоротити економічну допомогу Ірану, - Politico.

- 55 зниклих безвісти українців внаслідок повені в Непалі. Пошуки людей ускладнюють погодні умови та відсутність зв’язку.

- Троє гірників загинули на шахті у Кривому Розі. Пошуково-рятувальна операція під землею тривала понад 7 годин.

- Дощитиме, подекуди з грозами – таку погоду на найближчі два дні прогнозують синоптики в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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