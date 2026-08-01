Трагедія під час масованої атаки! Люди гинули дорогою в укриття!

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9 людей загинули, ще 30 — постраждали, зокрема 4 дітей. Такі наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування минулої ночі фіксували в 5 районах столиці. У Солом’янському — двоє загиблих, а серед поранених — двоє неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння та часткове руйнування житлової 5-поверхівки. Рятувальники евакуювали 35 людей із верхніх поверхів та ліквідували пожежу. Один потерпілий — у Шевченківському районі. Там зайнялися нежитлова будівля та автомобілі «швидкої допомоги». Однак найбільше жертв — у Дарницькому районі. Там, окрім адмінбудівлі та нежитлової забудови, росіяни влучили в житловий будинок. 7 людей загинули, ще 14 — постраждали, двоє з них — діти. На місцях влучань у Києві побував кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він розкаже подробиці.