Трагедія у Глевасі: загинули двоє малюків! ТРЦ у Дніпрі вигорів ущент!

Реклама

Четверо загиблих унаслідок ворожої атаки на Київщину: серед жертв російського удару — троє дітей. У Вишгородському районі загинула дитина, а у Фастівському жертвами стали жінка та двоє неповнолітніх. Окупанти били по регіону понад добу. У п'яти районах області зафіксовано пошкодження понад трьох десятків об'єктів — руйнування є у Вишгородському, Обухівському, Броварському та Бучанському районах. Найтяжчих ударів зазнав Фастівський район: там понівечено двадцять п'ять об'єктів — житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територію агропідприємства й зо два десятки автівок. Усі подробиці наслідків атаки та ситуації в області — дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Наталі Ткачук. До 5 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по торговельному центру в Дніпрі: двох людей — чоловіка та жінку — ушпиталили в стані середньої тяжкості. Напередодні близько вісімнадцятої години окупанти поцілили по ТРЦ у густонаселеному районі міста. Вогонь спалахнув на другому поверсі — він майже вщент знищений, а на першому поверсі вигоріли та поплавилися тримальні конструкції. На місці прильоту побувала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна — усі подробиці дивіться в її матеріалі.