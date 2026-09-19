Трагедія в Сумах: подружжя загинуло під завалами! 7-річний хлопчик втратив батьків

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Двоє загиблих і вже десятеро поранених у Сумах: серед постраждалих — тринадцятирічна дівчинка та семирічний хлопчик. Напередодні ввечері окупанти скинули на місто щонайменше сім керованих авіабомб, вибухи пролунали в різних мікрорайонах. Один із КАБів поцілив просто в дев'ятиповерхівку в середмісті. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник побувала на місці влучання й готова розповісти всі деталі — вона на прямому зв'язку зі студією. Начальник Сумської МВА також розповів про наслідки удару.