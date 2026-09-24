Трамп домовляється із Зеленським! Путін б’є по Києву балістикою і роями дронів! Чи буде перемир’я?

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Атака балістикою Києва. Ракети летіли у три хвилі з перервою у 10-15 хв. Росія вокористовує комбіновані атаки і робить все можливе, щоб завдати максимальних уражень. Це відбувається на тлі перемовин Зеленського з Трампом у США. А Рубіо заявляє, що мовляв угода про енергетичне перемирʼя може бути між Україною і Росією, залишилось кілька кроків. То які шанси на мирні перемовини, чому китайському лідеру вигідний Путін при владі, чи матиме Україна чим збивати реактивні дрони, та як часто палатиме Москва - про все говорили в ефірі “1+1” з військовим експертом, військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Мусієнком