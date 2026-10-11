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ТСН у соціальних мережах

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Трамп домовився з Путіним і зняв санкції з пального РФ: скандал у США і реакція Києва

Трамп домовився з Путіним і зняв санкції з пального РФ: скандал у США і реакція Києва

Трамп домовився з Путіним і зняв санкції з пального РФ: скандал у США і реакція Києва

Скандальна нафтова домовленість, яка сколихнула Вашингтон та обурила Київ! Президент США Дональд Трамп несподівано послабив санкції проти російського пального, дозволивши експорт дизелю на пів року – і це в той час, коли Росія продовжує криваві удари по українських містах. У Конгресі це рішення вже відкрито назвали "угодою з дияволом", а в Україні задаються питанням: що насправді криється за бізнес-домовленостями, чим ризикує сам Білий дім перед виборами та навіщо лунають заяви про "нового лідера" для України? Розбір головних геополітичних маневрів тижня – дивіться у матеріалі журналістки Олени Чернякової в ТСН.Тиждень.  

Дата публікації
Кількість переглядів
28

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