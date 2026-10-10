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ТСН у соціальних мережах

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48

Трамп домовився з Путіним! Зеленський заявив про зраду, а перемовники залишили США

Трамп домовився з Путіним! Зеленський заявив про зраду, а перемовники залишили США

Трамп домовився з Путіним! Зеленський заявив про зраду, а перемовники залишили США

Справжній дипломатичний скандал: Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання майже 5 мільйонів тонн російського дизелю та публічно подякував очільнику Кремля перед камерами. Це сталося просто під час таємних переговорів української делегації зі спецпредставниками Трампа в Маямі. Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував такі дії Білого дому, назвавши їх слабким і непартнерським рішенням, а українські перемовники достроково залишили Сполучені Штати. Водночас у Конгресі США рішення назвали ганьбою, що робить Америку співучасником війни. Що стоїть за нафтовими домовленостями Трампа і Путіна та чим відповість Вашингтон – дивіться в репортажі журналістки ТСН Ольги Кошеленко зі США.    

Дата публікації
Кількість переглядів
48

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