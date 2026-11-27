Трамп і Путін домовляться без України? Генсек Ради Європи дав чітку відповідь

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Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у студії "1+1" під час свого візиту до Києва відверто відповів на найгостріші запитання: чи можливі сепаратні домовленості між США та РФ за спиною України, де проходять червоні лінії Європи щодо компромісів із Кремлем, коли запрацює спецтрибунал для Путіна та як саме українці отримуватимуть репарації за завдані збитки.