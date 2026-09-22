Трамп приголомшив заявою про фінал війни! Зустріч із Зеленським та сигнал Путіну

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Гучний початок 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку! Дональд Трамп виступив із резонансною промовою, заявивши, що війна Росії проти України може закінчитися швидше, ніж багато хто очікує. Крім того, президент США дав чітке послання Путіну та готується до вирішальних переговорів із Володимиром Зеленським, де обговорюватимуться питання постачання зброї, посилення санкцій та підготовка до зими. Спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко наживо повідомляє всі ексклюзивні подробиці з місця подій: як зал відреагував на заяви Трампа та чого чекати від його зустрічі з українським президентом.