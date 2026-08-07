Трамп: ракет не буде! Путін готує страшний удар по НАТО? | ТСН 14:00 7 серпня

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Дивіться ТСН о 14.00 від 7 серпня 2026 року: розвідка США попереджає про можливий удар РФ по одній із країн НАТО, поки Дональд Трамп офіційно відмовляє Україні у ракетах-перехоплювачах. Подробиці нічної атаки 147 дронами, наслідки ударів по Києву, Сумщині та Харківщині, а також «бавовна» у глибокому тилу ворога — в Єкатеринбурзі. Також у випуску: корупційні схеми у Мукачівському ТЦК та податковій Сумщини, трагедія на узбережжі в Коблевому та надихаючий репортаж про реабілітацію ветеранів на воді у Львові.

- До двох збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого обстрілу Києва в ніч проти середи: у лікарні помер 55-річний чоловік.

- Росіяни запустили 147 дронів минулої ночі: зафіксовано влучання 29 безпілотників на 15 локаціях.

- Росіяни вдарили по ринку у Білопіллі на Сумщині: поранені 13 людей, усі вони у лікарні.

- Уночі ворог атакував підприємство у Солоницівці та вгатив КАБами по Ізюму на Харківщині.

- ISW: росіяни поповнюють свої війська українськими полоненими і відкрито про це заявляють.

- Вибухи та пожежі на складах Wildberries у російському Єкатеринбурзі.

- Американська розвідка попередила про плани Путіна завдати удару по одній з країн НАТО, не чекаючи кінця війни в Україні.

- Стратегічний інтерес Польщі — не допустити в країні появу символів пов’язаних з УПА: Навроцький виголосив промову до річниці своєї інавгурації.

- Зростання кількості жертв війни в Україні йому бачити неприємно, але ракет-перехоплювачів не дасть: президент США Трамп відповів на прохання Зеленського.

- Трамп підписав нові укази, які обмежують права на американське громадянство.

- На узбережжі в Коблевому загинув чоловік, підірвавшись на морській міні, ще дві жінки, які були поруч, отримали поранення.

- 1200 чоловіків мобілізаційного віку безпідставно виключили з військового обліку експосадовці Мукачівського ТЦК: скільки заробили і що тепер загрожує?

- Спершу нарахували 2,5 мільйона гривень штрафу, а потім пропонували знизити його у 35 разів за «винагороду» у 80 тисяч: на Сумщині затримали двох керівників податкової.

- Водні види спорту для ветеранів з ампутаціями: у Львові ветерани центру реабілітації Unbroken ставали на дошку для вейксерфінгу, катались на гідроциклах та влаштовували перегони на сапах.

- Спека відступає: синоптики прознозують грози, шквали та зниження температури вже від 7 серпня по всій території України.