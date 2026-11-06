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ТСН у соціальних мережах

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15

Трамп таємно зустрівся з посланцем Путіна! Меланія зібрала Україну та РФ: готують "велику угоду"?

Трамп таємно зустрівся з посланцем Путіна! Меланія зібрала Україну та РФ: готують "велику угоду"?

Трамп таємно зустрівся з посланцем Путіна! Меланія зібрала Україну та РФ: готують "велику угоду"?

Нову масштабну угоду, яка стосуватиметься не лише України, але й всієї Європи, анонсував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Напередодні він обговорив її із путінським посланцем Кірілом Дмітрієвим, який прибув до Вашингтона у рамках візиту до першої леді США. Меланія Трамп запросила представників України та Росії, щоб підбити підсумки евакуації з Олешок. Український омбудсман передав першій леді орден княгині Ольги першого ступеня, яким її нагородив президент України. Репортаж із Білого дому – від власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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