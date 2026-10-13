Трамп вимагає зупинити удари по Росії! Загроза зупинки розвідки та зрив переговорів

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Чи справді Сполучені Штати припинили ділитися розвідувальними даними з Україною? Перший брифінг речниці Білого дому Кеті Закарії спричинив справжню хвилю спекуляцій після того, як вона ухилилася від прямої відповіді на це чутливе питання. Градус напруги зріс після повідомлень про дизельну угоду між Вашингтоном і Москвою та публічних заяв Дональда Трампа із закликами не завдавати ударів по російській нафтопереробці. Що насправді криється за цими подіями – передвиборча боротьба за три тижні до голосування в США чи реальна зміна політики? Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко проливають світло на ситуацію: чи триває передавання розвідданих, чому переговорні консультації поставлені на паузу та яку оцінку стійкості України дав командувач силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.