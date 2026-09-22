Трамп з трибуни ООН: "Війна може завершитися раніше, ніж думають!" Зустріч із Зеленським

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Дональд Трамп виступив на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку із резонансною промовою, присвяченою глобальним конфліктам та війні Росії проти України. Президент США заявив, що війна може завершитися швидше, ніж очікують, та нагадав про новий закон, який дозволяє запровадити до 100% тарифів проти споживачів російських енергоносіїв. Тим часом у кулуарах ООН готується ключова зустріч Трампа з Володимиром Зеленським, де головними темами стануть підготовка до зими, постачання ракет ППО Patriot і SAMP/T та спільні дипломатичні зусилля. Дивіться ексклюзивні подробиці від власної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко зі США.