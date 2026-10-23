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ТСН у соціальних мережах

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Транспортний квест по-київськи: метро стоїть, таксі по 1000 грн та новий спосіб об’їхати затори

Транспортний квест по-київськи: метро стоїть, таксі по 1000 грн та новий спосіб об’їхати затори

Транспортний квест по-київськи: метро стоїть, таксі по 1000 грн та новий спосіб об’їхати затори

Знеструмлення, завивання сирен, зупинені трамваї та паралізовані наземні гілки метрополітену – щоразу після ворожих атак на критичну інфраструктуру ранок для киян перетворюється на справжню боротьбу за виживання. Коли над головою збивають дрони, черги на зупинках розтягуються на кілометри, автобуси беруть штурмом, а сервіси таксі миттєво підіймають тарифи до 1000 гривень за поїздку між берегами Дніпра. Чому міська влада та уряд роками не можуть врегулювати ринок таксі, на якому держава втрачає 5 мільярдів гривень податків щороку? Чи допоможе запропонована Кабміном реформа та чому дублюючі маршрути не рятують ситуацію? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук провела власний експеримент: випробувала на собі транспортний квест столиці – від черг біля метро до екстремального мототаксі між заторами на мостах. Скільки нервів, часу та грошей насправді коштує дорога на правий берег і які неочевидні рішення знаходять самі пасажири – дивіться ексклюзивно у спецсюжеті ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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