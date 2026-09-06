Трюки на штучних хвилях: чому вейксерфінг став найпопулярнішим водним спортом в Україні

Реклама

Дніпро перетворився на справжній океан: у Києві стартував чемпіонат України з вейксерфінгу, де спортсмени підкорюють штучні хвилі, створені спеціальними катерами. У цьому сюжеті журналіст ТСН Євгеній Гладун покаже неймовірні трюки, запозичені зі скейтбордингу та лиж, познайомить із наймолодшим 7-річним учасником та розкаже, як цей естетичний вид спорту допомагає у реабілітації українським військовим. Дізнайтеся, за якими критеріями судді визначають найкращих та чому вейксерфінг став справжнім трендом літнього сезону.