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ТСН у соціальних мережах

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Трюки на штучних хвилях: чому вейксерфінг став найпопулярнішим водним спортом в Україні

Трюки на штучних хвилях: чому вейксерфінг став найпопулярнішим водним спортом в Україні

Трюки на штучних хвилях: чому вейксерфінг став найпопулярнішим водним спортом в Україні

Дніпро перетворився на справжній океан: у Києві стартував чемпіонат України з вейксерфінгу, де спортсмени підкорюють штучні хвилі, створені спеціальними катерами. У цьому сюжеті журналіст ТСН Євгеній Гладун покаже неймовірні трюки, запозичені зі скейтбордингу та лиж, познайомить із наймолодшим 7-річним учасником та розкаже, як цей естетичний вид спорту допомагає у реабілітації українським військовим. Дізнайтеся, за якими критеріями судді визначають найкращих та чому вейксерфінг став справжнім трендом літнього сезону.  

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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