Це кінець Кримського мосту! Головна арка обвалилася Зеленський розкрив деталі атаки

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Кримський міст зазнав фатальних пошкоджень: автомобільна арка головного прогону впала в море, 270 метрів дорожнього полотна обвалилося, а судноплавство в Керченській протоці заблоковане. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це був фінальний, сьомий, етап масштабної операції, у якій застосували понад десять новітніх зразків вітчизняного озброєння, зокрема дрони "Паляниця", "Рута", ракети "Нептун" та новітні "Фламінго". Чому ця атака стала точкою неповернення, як місяць до цього СБУ зачищала ППО окупантів та про що на тлі нищівного удару домовляються партнери на "Рамштайні" в Брюсселі – дивіться у репортажі журналістки ТСН Наталії Фібріг.