Це розриває серце… Саджаємо дерева за понад 700 забраних життів дітей

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"Ми зараз саджаємо дерева за померлих діток...", – ці слова маленької дівчинки розривають серце кожному. У Києві відбулася зворушлива та масштабна акція памʼяті: у столичному Ботанічному саду висадили майже сотню райських яблунь на згадку про маленьких українців, чиї життя жорстоко забрала війна. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 700 дітей, з них більше сотні – лише за останній рік. Ініціатива "Гай дитячих снів", започаткована 1+1 media спільно з БФ "Озеленення України", переросла у міжнародний рух – нині живі символи пам’яті висаджують уже в 10 країнах світу. Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової про біль втрати, спільну пам'ять та незламність українських родин.