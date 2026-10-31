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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
24

Це розриває серце… Саджаємо дерева за понад 700 забраних життів дітей

Це розриває серце… Саджаємо дерева за понад 700 забраних життів дітей

Це розриває серце… Саджаємо дерева за понад 700 забраних життів дітей

"Ми зараз саджаємо дерева за померлих діток...", – ці слова маленької дівчинки розривають серце кожному. У Києві відбулася зворушлива та масштабна акція памʼяті: у столичному Ботанічному саду висадили майже сотню райських яблунь на згадку про маленьких українців, чиї життя жорстоко забрала війна. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 700 дітей, з них більше сотні – лише за останній рік. Ініціатива "Гай дитячих снів", започаткована 1+1 media спільно з БФ "Озеленення України", переросла у міжнародний рух – нині живі символи пам’яті висаджують уже в 10 країнах світу. Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової про біль втрати, спільну пам'ять та незламність українських родин.    

Дата публікації
Кількість переглядів
24

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