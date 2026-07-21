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ТСН у соціальних мережах

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25

Це шок! Лікарі вилікували рак і ВІЛ одночасно! Історія найризикованішого лікування!

Це шок! Лікарі вилікували рак і ВІЛ одночасно! Історія найризикованішого лікування!

Це шок! Лікарі вилікували рак і ВІЛ одночасно! Історія найризикованішого лікування!

Усвіті 8-ма людина вилікувалася від ВІЛ. Після пересадки кісткового мозку 63-річний пацієнт з Осло перестав приймати антиретровірусну терапію, а численні аналізи не виявляють наявності вірусу в організмі. Попри те, що подібний шлях пройшли вже 7 пацієнтів у світі, лікарі та науковці називають таке лікування експериментальним. Однак чи дає воно надію на одужання майже 40 мільйонам людей по всьому світу, які живуть із вірусом імунодефіциту людини? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич занурилася в тему.

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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