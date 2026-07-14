ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
12

Це шокувало всіх! Секрет дальніх печер Лаври! Що там ховалося?!

Це шокувало всіх! Секрет дальніх печер Лаври! Що там ховалося?!

Це шокувало всіх! Секрет дальніх печер Лаври! Що там ховалося?!

Дальні печери Лаври — знову відкриті для відвідування після п'ятирічної перерви. Сьогодні там відбулася перша екскурсія. Відвідали її київський митрополит Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна. Відсьогодні побувати на віддалених територіях заповідника та відвідати богослужіння в печерах зможуть усі охочі. Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська — знає більше подробиць.  

Дата публікації
Кількість переглядів
12

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie