Це шокувало всіх! Секрет дальніх печер Лаври! Що там ховалося?!

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Дальні печери Лаври — знову відкриті для відвідування після п'ятирічної перерви. Сьогодні там відбулася перша екскурсія. Відвідали її київський митрополит Епіфаній та міністерка культури Тетяна Бережна. Відсьогодні побувати на віддалених територіях заповідника та відвідати богослужіння в печерах зможуть усі охочі. Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська — знає більше подробиць.