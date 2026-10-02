Це символ слабкої України: чому військові та історики вимагають прибрати хрест ЗСУ

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Хрест проти тризуба: у суспільстві та соцмережах спалахнули запеклі баталії навколо офіційного символу Збройних сил України. Офіційну емблему – малиновий хрест – запідозрили у російському імперському походженні. Історики відкривають приголомшливі факти: на початку 2000-х за основу сучасного символу ЗСУ взяли Георгіївський хрест гетьмана Скоропадського, яким нагороджували ще за часів Російської імперії. Чому де-факто українські воїни вже давно носять на шевронах бойовий гранений тризуб, а де-юре армія досі живе за законами 20-річної давнини? Чому Верховна Рада роками гальмує затвердження нової мілітарної геральдики і який вигляд повинні мати прапори країни, що воює? Відповіді геральдистів, істориків та авторів військових одностроїв з’ясовувала кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.