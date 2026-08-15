Це тримали в таємниці! Командування Повітряних сил уперше озвучило, що ми робили з Patriot!

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У цьому ексклюзивному інтерв'ю журналіста ТСН Андрія Цаплієнка представники Повітряних сил ЗСУ розкривають раніше невідомі деталі захисту українського неба: від перших успіхів ЗРК Patriot до ефективності літаків F-16 у боротьбі з масованими ракетними атаками. Ви дізнаєтесь, як українські зенітники за лічені місяці опанували складні західні системи, чому ворог постійно змінює тактику та якими будуть наступні кроки у переозброєнні українського війська, включно з перспективами появи літаків Gripen та власним виробництвом ракет.