Це вже не шахеди, а ракети! Росія запустила «Герань-5» та «Бандероль», які б’ють по містах України

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Росія масштабує повітряний терор і переходить на нові типи вбивчого заліза: реактивні дрони «Герань-4», гібридні ракети-дрони «Герань-5» та небезпечні крилаті «Бандеролі». Вони летять зі швидкістю літака — до 600 км/год, долаючи 10 кілометрів за одну хвилину.

У ТСН.Тижні розбираємо технічні характеристики нових російських засобів ураження:

• Чому нова оптична система навігації «Сусанін» робить безпілотники майже невразливими до систем РЕБ?

• Що несе у собі термобаричний заряд «Герані-5», здатний випалювати все навколо за температури 2000 градусів та обвалювати під’їзди?

• Звідки беруться «Бандеролі» з бойовою частиною у 150 кг і де саме в Росії їх збирають?

• Головне питання безпеки: скільки реального часу є, щоб добігти в укриття, та чи рятує зараз звичне правило двох стін?

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги — бережіть себе та своїх близьких!