ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
32

Це вже не шахеди, а ракети! Росія запустила «Герань-5» та «Бандероль», які б’ють по містах України

Це вже не шахеди, а ракети! Росія запустила «Герань-5» та «Бандероль», які б’ють по містах України

Це вже не шахеди, а ракети! Росія запустила «Герань-5» та «Бандероль», які б’ють по містах України

Росія масштабує повітряний терор і переходить на нові типи вбивчого заліза: реактивні дрони «Герань-4», гібридні ракети-дрони «Герань-5» та небезпечні крилаті «Бандеролі». Вони летять зі швидкістю літака — до 600 км/год, долаючи 10 кілометрів за одну хвилину.

У ТСН.Тижні розбираємо технічні характеристики нових російських засобів ураження:

• Чому нова оптична система навігації «Сусанін» робить безпілотники майже невразливими до систем РЕБ?

• Що несе у собі термобаричний заряд «Герані-5», здатний випалювати все навколо за температури 2000 градусів та обвалювати під’їзди?

• Звідки беруться «Бандеролі» з бойовою частиною у 150 кг і де саме в Росії їх збирають?

• Головне питання безпеки: скільки реального часу є, щоб добігти в укриття, та чи рятує зараз звичне правило двох стін?

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги — бережіть себе та своїх близьких!

Дата публікації
Кількість переглядів
32

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie