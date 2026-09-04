Цей звук чули київські князі: таємниця дзвону втраченої Десятинної церкви, що мовчав 800 років

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Після майже 800 років мовчання у Києві знову зазвучав голос легендарної Десятинної церкви. Унікальну реліквію, яку востаннє могли чути ще під час монгольської навали 1240 року, відтворили завдяки спільним зусиллям фахівців із чотирьох країн. Використовуючи фрагменти, знайдені археологами, дослідникам вдалося реконструювати форму, склад сплаву та автентичне звучання дзвону, який колись слухали київські князі. Тепер ця жива історія доступна кожному – почути звук, що мандрував крізь віки, можна біля Національного музею історії України. Деьалі – від журналіста ТСН Дмитра Святненка.