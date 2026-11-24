Ціла Українка на Київщині живе без тепла: акторка Хижняк забила на сполох

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У місті Українка Київської області досі не розпочався опалювальний сезон — мешканці залишаються без тепла та гарячої води ще від лютого. Про критичну ситуацію заявила акторка Антоніна Хижняк, розповівши про холод у квартирах. За її словами, якщо вдарять сильні морози і воду з труб зіллють, щоб не було аварій, близько 18 тис. людей фактично залишаться в холодному місті, де без світла обігріти оселі буде неможливо. Хижняк закликала місцеву владу невідкладно втрутитися та вирішити проблему.