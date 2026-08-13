Ціною власного життя врятували 340 людей! Удар Росії по потягу на Одещині

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Двоє загиблих на Одещині. Росіяни прицільно вдарили реактивним шахедом по локомотиву пасажирського поїзда «Одеса-Дніпро», в якому було 340 людей, 67 з них - діти. Загинули машиніст та його помічник, – повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Перед ударом фахівці зафіксували загрозу та дали команду зупинити потяг. Він заходив на станцію на півночі області, для безпечної евакуації пасажирів, коли ворожий шахед здійснив різкий маневр, і в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки.