Ціни в лісі проти перекупів: як правильно купувати дрова і скільки насправді коштує тепло цієї зими

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Столична влада закликає готуватися до важких сценаріїв: через ворожі удари можливі тривалі відключення світла, тепла та води щонайменше на кілька діб. Поки містяни запасаються водою, зарядними станціями та ліхтариками, дедалі більше родин наважуються на кардинальний крок – переїзд із багатоповерхівок у село, ближче до пічок і твердопаливних котлів. Скільки насправді коштує зігрітися дровами цієї зими? Журналіст ТСН.Тижня Олександр Загородний вирушив у ліси Київщини та Полісся, аби дізнатися реальні ціни безпосередньо від лісівників, порівняти їх із розцінками перекупників і розібратися, як уберегтися від обману з кубометрами. Реальний досвід киян, які вже обрали життя біля пічки, – дивіться у сюжеті.