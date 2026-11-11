ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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32

ТСН 12:00 11 листопада | До 20 годин без електрики! Другий день переговорів в Абу-Дабі

ТСН 12:00 11 листопада | До 20 годин без електрики! Другий день переговорів в Абу-Дабі

ТСН 12:00 11 листопада | До 20 годин без електрики! Другий день переговорів в Абу-Дабі

Нічні удари по енергетиці, важкі графіки відключень до 20 годин та другий день переговорів в Абу-Дабі. У випуску ТСН о 12.00 від 11 листопада 2026 року дивіться: цинічний повторний обстріл поліцейських на Житомирщині, 15 нових екіпажів ворожих дронарів під Запоріжжям та розгром інфраструктури окупантів у Донецькому аеропорту бійцями 412-ї бригади Nemesis. Також у випуску: візит Володимира Зеленського до Данії, зрив імпічменту в США, річниця звільнення Херсона та несподівані новини про пса Патрона.

Дата публікації
Кількість переглядів
32

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