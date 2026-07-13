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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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62

ТСН 12:00 новини 13 липня| Хто очолить уряд? Атака на Одесу! Причини смерті Грема!

ТСН 12:00 новини 13 липня| Хто очолить уряд? Атака на Одесу! Причини смерті Грема!

ТСН 12:00 новини 13 липня| Хто очолить уряд? Атака на Одесу! Причини смерті Грема!

Новини України та світу станом на 12:00 понеділка, 13 липня 2026 року в ТСН

- Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади голови уряду України.

- Реактивний шахед влетів у багатоповерхівку в Запоріжжі.

- Херсонщину з ночі атакують дрони й артилерія.

- Восьмеро поранених на Харківщині, серед них троє діти.

- Ранкова ракетна атака на Одесу: п’ятеро людей поранені, потрощені санаторій та транспортне підприємство.

- 9 КАБів росіяни скинули на Краматорськ.

- Суми оговтуються від суботньої трагедії, коли російські КАби вбили 5 людей.

- Двох поранених людей та тіло загиблого вдалося вивезти поліцейським з Межової на Дніпропетровщині

- Десятки пожеж за тисячі кілометрів від кордону: які російські НПЗ відвідали українські дрони цього разу?

- ЄС не готовий ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, однак має альтернативу.

- Німеччина профінансує виробництво 50 тисяч FPV-дронів Shrike на 90 мільйонів євро

- 257 бойових зіткнень за добу, росіяни просочуються у Костянтинівку.

- Від Херсонщини до узбережжя Чорного моря дрони морської піхоти стали очима українських захисників.

- Стала причина смерті одного з найвідоміших американський друзів України — Ліндсі Грема

- На кордоні з Польщею утворилися багатокілометрові черги.

Дата публікації
Кількість переглядів
62

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