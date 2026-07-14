ТСН 12:00 новини 14 липня | Ситуація в Києві після атаки! Куди поцілили дрони СБС? Є заміна Ґрему

Реклама

Новини України та світу станом на 12:00 понеділка, 14 липня 2026 року в ТСН

- Росіяни запустили 8 балістичних та 2 крилаті ракети і 135 дронів різних типів минулої ночі.

- Балістичний удар по Києву: під атаку потрапили Дарницький та Солом’янський райони

- Повітряний терор Запоріжжя: росіяни безперервно атакують місто КАБами та дронами.

- Пожежі у Криму: після візиту безпілотників палають електропідстанція та аеродром

- Залишився лиш десяток невражених нафтопереробних гігантів: як українські атаки вплинули на паливний ринок рф?

- Сирський розповів про ситуацію на фронті

- Антибалістичну коаліцію створили Україна і ще 9-ть держав світу!

- Велика Британія допоможе Євросоюзу із фінансуванням 90-то мільярдного кредиту для України.

- Сестра покійного сенатора Ліндсі Ґрема тимчасово замінить його на посаді.

- Порушення прав людини під час воєнного стану розглядала парламентська ТСК.