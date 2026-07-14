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ТСН 12:00 новини 14 липня | Ситуація в Києві після атаки! Куди поцілили дрони СБС? Є заміна Ґрему
Новини України та світу станом на 12:00 понеділка, 14 липня 2026 року в ТСН
- Росіяни запустили 8 балістичних та 2 крилаті ракети і 135 дронів різних типів минулої ночі.
- Балістичний удар по Києву: під атаку потрапили Дарницький та Солом’янський райони
- Повітряний терор Запоріжжя: росіяни безперервно атакують місто КАБами та дронами.
- Пожежі у Криму: після візиту безпілотників палають електропідстанція та аеродром
- Залишився лиш десяток невражених нафтопереробних гігантів: як українські атаки вплинули на паливний ринок рф?
- Сирський розповів про ситуацію на фронті
- Антибалістичну коаліцію створили Україна і ще 9-ть держав світу!
- Велика Британія допоможе Євросоюзу із фінансуванням 90-то мільярдного кредиту для України.
- Сестра покійного сенатора Ліндсі Ґрема тимчасово замінить його на посаді.
- Порушення прав людини під час воєнного стану розглядала парламентська ТСК.