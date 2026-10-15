ТСН 12:00 новини 15 жовтня! Удари по заходу! Уражені СУшки РФ! Скандальний суд у Німеччині

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Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за четвер, 15 жовтня 2026 року:

- 6 російських Су-34М уражено на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ

- Росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети Ха-59 та 580 дронів різного типу минулої ночі.

- Кілька десятків дронів росіяни спрямували на логістичні, транспортні та промислові підприємства Кропивницького

- У Новоолександрівській громаді поблизу Дніпра від ударів реактивних кабів загинули двоє людей, ще двоє поранені

- Дронова атака на Тернопільщину: п’ятеро людей поранені, пожежа на виробничому підприємстві

- Вибухи в Рівному: російські безпілотники атакували житловий сектор, частина міста та району знеструмлені

- День жалоби у Луцьку: напередодні росіяни дроном вдарили по місцевому супермаркету.

- Російський дрон впав на дитячому майданчику у дворі житлового будинку у Печерському районі столиці.

- Постраждалі після вчорашньої ракетної атаки на столицю залишаються у лікарнях Києва.

- По три-чотири години не буде світла сьогодні у деяких регіонах України.

- У КМДА відзвітували про готовність до зими: чи матиме столиця тепло і воду?

- Поновлення ударів по російських НПЗ: де палало цієї ночі?

- Лондон обіцяє прискорену поставку британських засобів ППО Україні.

- У Брюсселі стартує саміт, на якому вирішуватимуть надання допомоги Україні: що на порядку денному?

- Ілон Маск прокоментував зміни в роботі Старлінків в Україні: хто винен?

- Скандальний візит, якого не було: де знайшли директора ФБР, який, за чутками, поїхав до Москви?

- У Гамбурзі почався процес над українцем у справі про підрив «Північних потоків».

- Уряд спростив ввезення імпортних ліків в Україну через дефіцит окремих препаратів в аптеках: як це працюватиме?