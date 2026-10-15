ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
19

ТСН 12:00 новини 15 жовтня! Удари по заходу! Уражені СУшки РФ! Скандальний суд у Німеччині

ТСН 12:00 новини 15 жовтня! Удари по заходу! Уражені СУшки РФ! Скандальний суд у Німеччині

ТСН 12:00 новини 15 жовтня! Удари по заходу! Уражені СУшки РФ! Скандальний суд у Німеччині

Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за четвер, 15 жовтня 2026 року:

- 6 російських Су-34М уражено на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ

- Росіяни запустили дві керовані авіаційні ракети Ха-59 та 580 дронів різного типу минулої ночі.

- Кілька десятків дронів росіяни спрямували на логістичні, транспортні та промислові підприємства Кропивницького

- У Новоолександрівській громаді поблизу Дніпра від ударів реактивних кабів загинули двоє людей, ще двоє поранені

- Дронова атака на Тернопільщину: п’ятеро людей поранені, пожежа на виробничому підприємстві

- Вибухи в Рівному: російські безпілотники атакували житловий сектор, частина міста та району знеструмлені

- День жалоби у Луцьку: напередодні росіяни дроном вдарили по місцевому супермаркету.

- Російський дрон впав на дитячому майданчику у дворі житлового будинку у Печерському районі столиці.

- Постраждалі після вчорашньої ракетної атаки на столицю залишаються у лікарнях Києва.

- По три-чотири години не буде світла сьогодні у деяких регіонах України.

- У КМДА відзвітували про готовність до зими: чи матиме столиця тепло і воду?

- Поновлення ударів по російських НПЗ: де палало цієї ночі?

- Лондон обіцяє прискорену поставку британських засобів ППО Україні.

- У Брюсселі стартує саміт, на якому вирішуватимуть надання допомоги Україні: що на порядку денному?

- Ілон Маск прокоментував зміни в роботі Старлінків в Україні: хто винен?

- Скандальний візит, якого не було: де знайшли директора ФБР, який, за чутками, поїхав до Москви?

- У Гамбурзі почався процес над українцем у справі про підрив «Північних потоків».

- Уряд спростив ввезення імпортних ліків в Україну через дефіцит окремих препаратів в аптеках: як це працюватиме?

Дата публікації
Кількість переглядів
19

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie