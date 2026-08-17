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ТСН 12:00 новини 17 серпня | Масований удар БпЛА! ДТП п’яного підлітка! Напад поляків на дітей
Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за понеділок, 17 серпня 2026 року:
- 128 ударних БпЛА запустив ворог цієї ночі. 106 дронів вдалося збити.
- Зросла кількість постраждалих в Одесі. Напередодні росіяни масовано атакували дронами.
- Російська армія просунулась у Курилівці, східніше Куп’янська-Вузулового — Діпстейт.
- Наймасштабніший пакет санкцій проти росії готують у Євросоюзі.
- У Польщі напали на двох дітей через українську мову.
- Померла колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі.
- Неповнолітній п’яний водій насмерть збив вагітну жінку.
- Пограбування по-сицилійськи: з музею поцупили полотна доби Відродження.
- Сотні лелек на одному полі. Унікальне відео зафільмував тракторист на Київщині.
- До України наближається холодний атмосферний фронт.