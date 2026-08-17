ТСН 12:00 новини 17 серпня | Масований удар БпЛА! ДТП п’яного підлітка! Напад поляків на дітей

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Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за понеділок, 17 серпня 2026 року:

- 128 ударних БпЛА запустив ворог цієї ночі. 106 дронів вдалося збити.

- Зросла кількість постраждалих в Одесі. Напередодні росіяни масовано атакували дронами.

- Російська армія просунулась у Курилівці, східніше Куп’янська-Вузулового — Діпстейт.

- Наймасштабніший пакет санкцій проти росії готують у Євросоюзі.

- У Польщі напали на двох дітей через українську мову.

- Померла колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі.

- Неповнолітній п’яний водій насмерть збив вагітну жінку.

- Пограбування по-сицилійськи: з музею поцупили полотна доби Відродження.

- Сотні лелек на одному полі. Унікальне відео зафільмував тракторист на Київщині.

- До України наближається холодний атмосферний фронт.