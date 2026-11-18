ТСН 12:00 Новини 18 листопада! Дрони на Київ та удар по Одесі! Землетрус в Україні! Палає Кубань

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за середу, 18 листопада 2026 року:

- 126 безпілотників, майже половина з яких реактивні, ліквідували у ППО України за вечір та ніч.

- По столиці цієї ночі та вранці летіли реактивні дрони.

- Ранковий удар по середмістю Одеси - влучання у житловий будинок. Є постраждалі.

- 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик, дістали поранень у Златополі на Харківщині.

- Подружжя пенсіонрів, яке втратило дім у Кураховому - ледь не загинули в орендованій квартирі у Дніпрі.

- Немає арки та повністю знищений шматок дорожнього прольоту автомобільної частини мосту - свіжі кадри Кримського мосту.

- Хмара прокоментував ураження Керченського мосту на пресконференції після Рамштайну.

- 5 європейських країн, представники ЄС і НАТО долучаться до переговорів із Росією.

- Вибухи, канонада від роботи ворожої ППО та заграва у небі - цілу ніч під атакою була російська Кубань.

- День сержанта - відзначають сьогодні в Україні.

- Потужний землетрус, який дійшов навіть до України, стався вночі в Румунії.

- Переговори між Сі Цзіньпіном та Путіним у Шеньчжені

- Під час уроків спалахнув ліцей села Великі Телковичі на Рівненщині. Дітей евакуювали.

- Безхатько зірвав опалювальний сезон у багатоповерхівці в Чернігові.