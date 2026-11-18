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ТСН 12:00 Новини 18 листопада! Дрони на Київ та удар по Одесі! Землетрус в Україні! Палає Кубань
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за середу, 18 листопада 2026 року:
- 126 безпілотників, майже половина з яких реактивні, ліквідували у ППО України за вечір та ніч.
- По столиці цієї ночі та вранці летіли реактивні дрони.
- Ранковий удар по середмістю Одеси - влучання у житловий будинок. Є постраждалі.
- 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик, дістали поранень у Златополі на Харківщині.
- Подружжя пенсіонрів, яке втратило дім у Кураховому - ледь не загинули в орендованій квартирі у Дніпрі.
- Немає арки та повністю знищений шматок дорожнього прольоту автомобільної частини мосту - свіжі кадри Кримського мосту.
- Хмара прокоментував ураження Керченського мосту на пресконференції після Рамштайну.
- 5 європейських країн, представники ЄС і НАТО долучаться до переговорів із Росією.
- Вибухи, канонада від роботи ворожої ППО та заграва у небі - цілу ніч під атакою була російська Кубань.
- День сержанта - відзначають сьогодні в Україні.
- Потужний землетрус, який дійшов навіть до України, стався вночі в Румунії.
- Переговори між Сі Цзіньпіном та Путіним у Шеньчжені
- Під час уроків спалахнув ліцей села Великі Телковичі на Рівненщині. Дітей евакуювали.
- Безхатько зірвав опалювальний сезон у багатоповерхівці в Чернігові.