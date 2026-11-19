- Дата публікації
-
- Категорія
- Відео
- Кількість переглядів
- 9
ТСН 12:00 новини 19 листопада! Тристороння зустріч у Китаї! Трагедія Комишувахи! Унікальне весілля
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 19 листопада 2026 року:
- Берегти мир і безпеку — з такого вступу розпочалась безпрецедентна зустріч Трампа, Сі та Путіна.
- На Харківщині дрони двічі поцілили в багатоповерхівку в Чугуєві. Людей довелося визволяли з-під завалів.
- Одеса сьогодні в жалобі за жертвами російської атаки. Напередодні воєнні злочинці вбили там чотирьох містян.
- Як Комишуваха оговтується після терористичної атаки на підземну школу, внаслідок якої загинуло 72 людей?
- На світанку «добрі» дрони атакували російський Курськ. Які наслідки?
- Потужні вибухи цієї ночі лунали на Керченському мосту.
- В тимчасово окупованому Криму — черговий паливний ажіотаж.
- У Берліні Віткофф і Кушнер зустрілися з українськими посадовцями та європейською переговорною командою.
- Бурштиновий трон для Трампа. Польські журналісти дізналися про незвичний подарунок президенту США.
- Космічний рекорд — зонд НАСА «Вояджер-1» віддалився на відстань, якої не досяг жоден інший космічний апарат із Землі.
- Замість одруження — на евакуацію. Унікальна історія одруження офіцера полку «Скеля».