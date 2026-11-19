ТСН 12:00 новини 19 листопада! Тристороння зустріч у Китаї! Трагедія Комишувахи! Унікальне весілля

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 19 листопада 2026 року:

- Берегти мир і безпеку — з такого вступу розпочалась безпрецедентна зустріч Трампа, Сі та Путіна.

- На Харківщині дрони двічі поцілили в багатоповерхівку в Чугуєві. Людей довелося визволяли з-під завалів.

- Одеса сьогодні в жалобі за жертвами російської атаки. Напередодні воєнні злочинці вбили там чотирьох містян.

- Як Комишуваха оговтується після терористичної атаки на підземну школу, внаслідок якої загинуло 72 людей?

- На світанку «добрі» дрони атакували російський Курськ. Які наслідки?

- Потужні вибухи цієї ночі лунали на Керченському мосту.

- В тимчасово окупованому Криму — черговий паливний ажіотаж.

- У Берліні Віткофф і Кушнер зустрілися з українськими посадовцями та європейською переговорною командою.

- Бурштиновий трон для Трампа. Польські журналісти дізналися про незвичний подарунок президенту США.

- Космічний рекорд — зонд НАСА «Вояджер-1» віддалився на відстань, якої не досяг жоден інший космічний апарат із Землі.

- Замість одруження — на евакуацію. Унікальна історія одруження офіцера полку «Скеля».