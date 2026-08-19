ТСН 12:00 новини 19 серпня| Атака на маршрутку! Смертельна ДТП в Києві! Обшуки у посадовців

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за середу, 19 серпня 2026 року:

- Двоє загиблих і 4 постраждалих. У Києві близько Volkswagen врізався в зупинку у Солом’янському районі.

- 58 ворожих цілей збили Повітряні Сили цієї ночі - з них більшість БПЛА, а ще два баражуєчі боєприпаси Бандероль.

- Росіяни атакували міську маршрутку у Херсоні. Четверо пасажирів загинули.

- Росіяни ні на мить не припиняють атак по прикордонню.

- Обов'язкову евакуацію оголосили ще у 4 cелах Харківщини.

- 5 пенсіонерів поліцейські та капелани вивезли із Новоіванівки на Запоріжжі.

- НАБУ і САП повідомили, що проводять спецоперацію з викриття злочинної організації.

- Демократія не може бути заручницею росії - заявив колишній очільник Міноборони Михайло Федоров.

- У Росії після дронової атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки у Нижньогородської області.

- На запит Трампа США та Південна Корея скоротили спільні військові навчання.

- Міжнародний кримінальний суд знову під санкціями США.

- У Києві відбулося спеціальне погашення поштової марки, присвяченої 157-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.