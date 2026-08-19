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ТСН 12:00 новини 19 серпня| Атака на маршрутку! Смертельна ДТП в Києві! Обшуки у посадовців
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за середу, 19 серпня 2026 року:
- Двоє загиблих і 4 постраждалих. У Києві близько Volkswagen врізався в зупинку у Солом’янському районі.
- 58 ворожих цілей збили Повітряні Сили цієї ночі - з них більшість БПЛА, а ще два баражуєчі боєприпаси Бандероль.
- Росіяни атакували міську маршрутку у Херсоні. Четверо пасажирів загинули.
- Росіяни ні на мить не припиняють атак по прикордонню.
- Обов'язкову евакуацію оголосили ще у 4 cелах Харківщини.
- 5 пенсіонерів поліцейські та капелани вивезли із Новоіванівки на Запоріжжі.
- НАБУ і САП повідомили, що проводять спецоперацію з викриття злочинної організації.
- Демократія не може бути заручницею росії - заявив колишній очільник Міноборони Михайло Федоров.
- У Росії після дронової атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки у Нижньогородської області.
- На запит Трампа США та Південна Корея скоротили спільні військові навчання.
- Міжнародний кримінальний суд знову під санкціями США.
- У Києві відбулося спеціальне погашення поштової марки, присвяченої 157-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.