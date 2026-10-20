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ТСН 12:00 новини 20 жовтня! Трагедія під Києвом! Зеленський на перемовинах! Заяви Білого дому
Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за вівторок, 20 жовтня 2026 року:
- Троє людей загинули, четверо поранені на Одеській трасі на в’їзді у столицю
- День жалоби у Новій Водолазі на Харківщині: напередодні окупанти вдарили по центральному парку селища.
- Росіяни запустили 165 ударних дронів минулої ночі: зафіксовано влучання на 30 локаціях, ще на 13 — падіння уламків
- Троє людей поранені через атаку на склади у передмісті Дніпра
- Тіла двох жінок знайшли під завалами після ударів росіян по Хмельниччині
- На житлові квартали Слов’янська ворог скинув 3 авіабомби, обстрілював зі «Смерчів» та атакував дронами
- Одна людина загинула, ще п’ятеро поранені через ворожі атаки на Запоріжжя та район
- Масштабний приліт у центрі тимчасово окупованого Донецька
- 206 бойових зіткнень за добу, росіяни відмовилися від плану обійти Донеччину по Добропіллю
- Хто має вести переговори від України, справедливість Росія та чи є Вашингтон союзником Києва — заяви очільників Білого Дому
- Володимир Зеленський прибув із визитом у Норвегію: про що планує домовлятися?
- Як очистити тіньовий флот, не знімаючи санкцій? Американці розробили план для використання підсанкційних суден
- Рух поїздів на червоній гілці метро в Києві відновили, але без зупинки на «Чернігівській»
- В Одесі СБУ затримала посадовців, які допомогли окупантам легалізувати майже тонни пшениці з окупованого Маріуполя
- 26-річного туриста врятували у засніжених Карпатах: мандрівник із Вінниці вирішив підкорити Говерлу
- У Києві відбулися покази циркового шоу «Мавка»