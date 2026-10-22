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ТСН у соціальних мережах

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72

ТСН 12:00 новини 22 жовтня! Наслідки удару балістики! Затори на кордонах! Скандал із Польщею

ТСН 12:00 новини 22 жовтня! Наслідки удару балістики! Затори на кордонах! Скандал із Польщею

ТСН 12:00 новини 22 жовтня! Наслідки удару балістики! Затори на кордонах! Скандал із Польщею

Новини України та світу у випуску ТСН 12.00 за четвер, 22 жовтня 2026 року:

- Ракетний терор. По Києву за цю ніч росія запустила орієнтовно 30 балістичних ракет.

- Матеріал з одного з місць прильотів у Києві - з Русанівських садів - від Олени Гущик. Які масштаби наслідків?

- У Києві після нічної російської атаки ускладнився рух транспорту.

- У Харкові під час ранкової атаки дрон поцілив у 9-й поверх офісної будівлі.

- Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі?

- На 75-му арсеналі в підмосковному Серпухові приземлилися реактивні безпілотники та ракети.

- Росія каже, що готова поновити тристоронні переговори з Україною та США вже в листопаді.

- "Путін - холоднокровний убивця" - так американські сенатори відповіли Відкоффу на підлабузництво в росії.

- "Як насправді звучить російський гуманізм" - у МЗС прокоментували сьогоднішній масований обстріл.

- Великі черги через російські обстріли утворилися на кордоні Польщі з Волинню.

- В МЗС України відреагували на рішення львів’ян проголосити 2027-й - роком УПА, Шухевича та Ольжича.

- 324 дні на позиціях провели бійці 65-ї окремої механізованої бригади в районі Новоолександрівки на Запоріжжі.

- Тайфун "Чампі" очікують у країнах Східної Азії. Яку загрозу він несе?

Дата публікації
Кількість переглядів
72

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