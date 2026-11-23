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ТСН 12:00 новини 23 листопада! Україну накриє сніг! Атака на Київ і область! Палаючі НПЗ
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за понеділок, 23 листопада 2026 року:
- Росіяни запустили 153 ударні дрони минулої ночі: зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 7 — падіння уламків
- День жалоби на Київщині: у селищі Димер уже 11 загиблих. Репортаж Валентини Доброти
- Другу добу росіяни атакують Київщину дронами.
- Росіяни скинули КАБ на п’ятиповерховий будинок: зруйновані кілька під’їздів
- Понад два десятки поранених внаслідок ворожої атаки на Харківщину
- Російський безпілотник впав, здетонував на землі і вбив 15-річного хлопця на Сумщині
- Одна людина вбита, ще четверо поранені у Запоріжжі
- До чотирьох зросла кількість поранених у Білозерці на Херсонщині
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- Одразу три великі НЗП палають в різних регіонах РФ
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