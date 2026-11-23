ТСН 12:00 новини 23 листопада! Україну накриє сніг! Атака на Київ і область! Палаючі НПЗ

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за понеділок, 23 листопада 2026 року:

- Росіяни запустили 153 ударні дрони минулої ночі: зафіксовано влучання на 11 локаціях, ще на 7 — падіння уламків

- День жалоби на Київщині: у селищі Димер уже 11 загиблих. Репортаж Валентини Доброти

- Другу добу росіяни атакують Київщину дронами.

- Росіяни скинули КАБ на п’ятиповерховий будинок: зруйновані кілька під’їздів

- Понад два десятки поранених внаслідок ворожої атаки на Харківщину

- Російський безпілотник впав, здетонував на землі і вбив 15-річного хлопця на Сумщині

- Одна людина вбита, ще четверо поранені у Запоріжжі

- До чотирьох зросла кількість поранених у Білозерці на Херсонщині

- 29 поранених, серед них шестеро дітей, досі у лікарнях у Кривому Розі після удару балістикою

- «Рубіж» зірвав спробу прориву російських окупантів на Покровському напрямку: відео

- Одразу три великі НЗП палають в різних регіонах РФ

- Потоплення поблизу Лівії один із найновіших російських кораблів корвета «Меркурій»

- Польща підтвердила, що у п’ятницю в її повітряний простір залетіли російські ракети Х-101: що далі?

- У США через технічні проблеми авіакомпанія Delta затримала понад 1600 рейсів у аеропорту Атланти

- Дощ, сніг і сильні пориви вітру: прогноз погоди на тиждень

- Буревій та рясний снігопад у високогір’ї Карпат

- Наймасштабніша бульдожа фотосесія: 799 англійських та французьких бульдогів спробували встановити рекорд