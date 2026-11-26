ТСН 12:00 Новини 26 листопада! Балістика у кілька хвиль по Києву! Жертви удару по Харкову

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 26 листопада 2026 року:

- На світанку, коли люди спали, російський дрон влучив у квартиру в Харкові. Двоє загиблих, щонаймнше 3 поранених.

- Балістику у дві хвилі росіяни запустили по Києву минулої ночі. 7 людей поранено,у Деснянському районі ціль влучила по торговельному центру.

- До 10 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого авіаудару по Слов’янську.

- Українські військові в командуванні ОТУ "Одеса" вирішили спланувати й провести спеціальну місію з допомоги найнеобхіднішим українцям, які заблоковані в селах на Кінбурнській косі.

- Четверту добу у Дніпрі та області перебої зі світлом, великі перебої із живленням і в Кривому Розі.

- Вперше у світі — лазерна установка ППО "Блиск" збила реактивний російський дрон "Герань", — написав Сергій Флеш.

- Україна розробляє власну систему перехоплення балістичних ракет і перші зразки планують представити вже взимку — Зеленський.

- США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 — повідомлення на сайті Держдепу.

- Незаплановані феєрверки опівночі сколихнули російське місто Валуйки Бєлгородської області.

- Майже всі діти, які занедужали на туберкульоз у Черкасах, уже розпочали лікування, — ЦГЗ МОЗ України.

- Подільський районний суд Києва продовжив арешт бізнесменові Ігорю Коломойському до 23 січня 2027 року та залишив розмір застави 782 мільйонів гривень.

- Уряд відтермінував вимоги і дозволив працювати бізнесу без укриттів ще пів року, повідомили у Мінекономіки України.

- Моторошна аварія в Єгипті — на головній кільцевій дорозі країни потрапив в аварію бензовоз, а вогонь перекинувся на інші автомобілі.