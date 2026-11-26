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ТСН 12:00 Новини 26 листопада! Балістика у кілька хвиль по Києву! Жертви удару по Харкову
Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за четвер, 26 листопада 2026 року:
- На світанку, коли люди спали, російський дрон влучив у квартиру в Харкові. Двоє загиблих, щонаймнше 3 поранених.
- Балістику у дві хвилі росіяни запустили по Києву минулої ночі. 7 людей поранено,у Деснянському районі ціль влучила по торговельному центру.
- До 10 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого авіаудару по Слов’янську.
- Українські військові в командуванні ОТУ "Одеса" вирішили спланувати й провести спеціальну місію з допомоги найнеобхіднішим українцям, які заблоковані в селах на Кінбурнській косі.
- Четверту добу у Дніпрі та області перебої зі світлом, великі перебої із живленням і в Кривому Розі.
- Вперше у світі — лазерна установка ППО "Блиск" збила реактивний російський дрон "Герань", — написав Сергій Флеш.
- Україна розробляє власну систему перехоплення балістичних ракет і перші зразки планують представити вже взимку — Зеленський.
- США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 — повідомлення на сайті Держдепу.
- Незаплановані феєрверки опівночі сколихнули російське місто Валуйки Бєлгородської області.
- Майже всі діти, які занедужали на туберкульоз у Черкасах, уже розпочали лікування, — ЦГЗ МОЗ України.
- Подільський районний суд Києва продовжив арешт бізнесменові Ігорю Коломойському до 23 січня 2027 року та залишив розмір застави 782 мільйонів гривень.
- Уряд відтермінував вимоги і дозволив працювати бізнесу без укриттів ще пів року, повідомили у Мінекономіки України.
- Моторошна аварія в Єгипті — на головній кільцевій дорозі країни потрапив в аварію бензовоз, а вогонь перекинувся на інші автомобілі.